روسيا تؤكد استعدادها لتنظيم لقاء فلسطيني جديد في موسكو

أكدت وزارة الخارجية الروسية استعدادها لتنظيم لقاء جديد للقوى الفلسطينية في موسكو في إطار الجهود الروسية للمساعدة في التغلب على الانقسام الفلسطيني.وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الجمعة: "تماشيا مع جهودنا للمساعدة في التغلب على الانقسام الفلسطيني الداخلي، ولتعزيز الاتجاه الإيجابي القائم، نؤكد من جديد استعدادنا المبدئي لتنظيم لقاء فلسطيني جديد آخر في موسكو".وأضاف البيان: "لقد ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الخميس، اجتماعا للفصائل الفلسطينية بمقر الرئاسة بمدينة رام الله بمشاركة قادة 14 منظمة فلسطينية رائدة، لمناقشة سبل التغلب على الانقسام الفلسطيني، والوضع المستجد في عملية السلام في الشرق الأوسط".وتابع بيان الخارجية الروسية: "يؤيد الجانب الروسي الإشارة الواردة في البيان الختامي للاجتماع المذكور، والتي تقول إن مفتاح الحل الناجح والنهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو عملية سلام يقودها وينفذها الطرفان بأنفسهما"، مؤكدا أن موسكو تشارك في هذا السياق فكرة أهمية إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في أقرب وقت على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية كشرط أساسي لبدء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة.يذكر أن موسكو استضافت في فبراير 2019 الاجتماع الثالث للقوى الفلسطينية الرئيسية.