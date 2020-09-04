اشتعال المنافسة بين ترامب وبايدن مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية

اعتزم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن التركيز على انتقاد طريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب للاقتصاد الذي دمره فيروس كورونا بعد أن أظهرت بيانات اليوم الجمعة، تباطؤ نمو الوظائف مع اقتراب موعد الانتخابات بأقل من شهرين، حسبما أفادت شبكة فرانس 24.وذكرت وزارة العمل أن الوظائف خارج القطاع الزراعي زادت بمقدار 1.37 مليون وظيفة الشهر الماضي، أي أقل مما كانت عليه في يوليو، تزامنا مع انطلاق كلتا الحملتين بأقصى قوة فيما قد يصبح واحدًا من أكثر السباقات الرئاسية أهمية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.فيما سلط ترامب وزملاؤه الجمهوريون الضوء على انخفاض معدل البطالة في أغسطس إلى 8.4٪ كمؤشر على أن الاقتصاد يتحسن بعد الصدمة من عمليات الإغلاق نتيجة تفشي فيروس كورونا التي دمرت الأعمال الصغيرة من المطاعم إلى الصالات الرياضية وصالونات تصفيف الشعر.