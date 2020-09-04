روسيا تغرم «جوجل» 20 ألف دولار لانتهاكها قوانين الإنترنت

أعلنت وسائل إعلامية أن روسيا غرّمت شركة جوجل مبلغا ماليا لمخالفتها قوانين البلاد فيما يتعلق بشئون الإنترنت.وقالت زولفيا جورينتشوك، المتحدثة الصحفية باسم محكمة "تاغانكا" بموسكو- حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة- إن المحكمة تلقت من شركة جوجل شيكا مصرفيا بقيمة 1.5 مليون روبل (20.2 ألف دولار تقريبا) لتسديد الغرامة المفروضة على الشركة في روسيا، كونها انتهكت القوانين الروسية التي تتعلق بالإنترنت.وفي أغسطس الماضي، كانت الهيئات الروسية المختصة قد أصدرت قرارا يعتبر أن محرك البحث الخاص بجوجل انتهك مجددا القوانين الروسية التي تتعلق بفلترة المعلومات والبيانات أثناء البحث عبر الشبكة العنكبوتية.وجاء القرار المذكور بعد أن تقدمت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك بروسيا ببلاغ ضد شركة جوجل في يوليو الماضي، وذكرت في البلاغ أن الشركة لم تتخذ التدابير اللازمة لاستبعاد المحتوى المحظور في روسيا من نتائج البحث في متصفحها.وتبعا للتشريعات الروسية فإن الشركات المشغلة لمحركات البحث على الإنترنت في البلاد يتوجب عليها إزالة الروابط التي تخص الصفحات الإلكترونية المتضمنة معلومات محظورة، من نتائج بحث المتصفحات.وتجدر الإشارة إلى أن روسيا، غرمت جوجل بمبلغ 10.5 ألف دولار في يوليو العام الماضي لأسباب مشابهة تتعلق بفلترة المحتوى المحظور أيضًا.