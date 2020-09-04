النفط يهبط 3% ويتجه لخسارة أسبوعية بفعل مخاوف الطلب

هبطت أسعار النفط بحوالي ثلاثة بالمئة، اليوم الجمعة، متجهة لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو، إذ يفاقم القلق حيال بطء التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط.وانخفض خام القياس العالمي برنت 1.08 دولار، بما يعادل 2.5 بالمئة، إلى 42.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 1453 بتوقيت جرينتش.. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 40.25 دولار للبرميل.ويتجه برنت صوب انخفاض 4.5 بالمئة على أساس أسبوعي، في حين يتجه غرب تكساس الوسيط لخسارة 6.3 بالمئة.وتأثرت الأسعار بتقرير أظهر أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة ازداد تباطؤا في أغسطس، مع انتهاء أجل مساعدات مالية من الحكومة.وانخفض معدل البطالة إلى 8.4 بالمئة في الشهر الماضي مقارنة مع توقعات عند 9.8 بالمئة، وهو ما يقول محللون إنه يقلص الضغط على الحكومة الأمريكية لتمرير تشريع بشأن تحفيز اقتصادي إضافي.وقدم خفض قياسي للإمدادات منذ مايو تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، دعما للأسعار.وبدأت أوبك في أغسطس تخفيف التخفيضات، ورفعت الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا وفقا لمسح أجرته رويترز.