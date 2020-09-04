الوكيل البطريركي بالقاهرة يتفقد كنيسة الأقباط بالشرابية

زار القمص بيشوي فوزي، راعي كنيسة السيدة العذراء بالقللي والوكيل البطريركي بالقاهرة، صباح اليوم الجمعة، كنيسة القديسة تريزا بالشرابية.كان في استقباله الأب مرقص لطفي، راعي الكنيسة، حيث تأتي تلك الزيارة في إطار تفقد الأحوال الرعوية.من ناحيته، قدم الأب الراعي الشكر للأب الوكيل على هذه الزيارة، معبرًا عن امتنانه لمجهوداته من أجل خدمة الرعايا.وفي سياق آخر، بدأت الكنائس المسيحية المختلفة الاستعداد لعودة الأنشطة الكنسية والخدمات الكنسية وخدمات مدارس الأحد تدريجيًا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة من حيث التباعد الاجتماعي وحضور عدد أقل من الأفراد وارتداء كمامات.وعلى مستوى الكنيسة الكاثوليكية؛ قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون البطريركية والمتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الكنيسة الكاثوليكية بمصر بدأت تدريجيًا بعودة الأنشطة الكنسية وخدمات مدارس الأحد تدريجيًا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.