ترامب يرجّح الإعلان عن اللقاحات الخاصة بكورونا قريبًا

رجّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن يتم الإعلانُ عن اللقاحات الخاصة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) "في القريب العاجل".وأثنى ترامب، خلال تصريحات صحفية في المكتب البيضاوي حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، على الجهود المبذولة في مجال تطوير اللقاحات، وأشاد بتعامل إدارته مع الفيروس.وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين إنه يعتقد أن المواطنين سيتلقون "أخبارًا جيدة للغاية" بشأن اللقاحات قريبا.