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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ 17 قرار إزالة بشوارع «ميت يزيد» بالسنطة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:03 م
محافظة الغربية
محافظة الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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نفذت الوحدة المحلية بميت يزيد التابعة لمجلس مدينة السنطة، حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالفة، وذلك في إطار خطة محافظة الغربية للتصدي لظاهرة البناء المخالف.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 17 قرار إزالة لسلالم وأسوار مخالفة بشوارع قرية ميت يزيد بمشاركة الدكتور عماد شعراوى، وأبواليزيد حسن نائبي رئيس المدينة ورئيس وسكرتير الوحدة.

من جانبه؛ قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه لا تهاون مع المتعدين على أراضي الدولة والمخالفين في البناء أو المتقاعسين عن إزالة المخالفات، مشيرا إلى أن الغربية احتلت المركز الثالث على مستوى الجمهورية من حيث تنفيذ قرارات الإزالة.

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