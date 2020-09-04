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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» عن دخول حيوانات مريضة للبلاد: لا نسمح بذلك

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:46 م
امراض الحيوانات
امراض الحيوانات
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن مصر في مقدمة الدول المستوردة للحوم الحمراء والحيوانات الحية، وهناك إجراءات مشددة لعدم دخول الأمراض الوافدة مع اللحوم المستوردة من الخارج وخلال 4 سنوات ماضية لم تدخل أمراض لمصر من الخارج بما يؤكد أن الإجراءات التي يتم اتخاذها كافية.

وقال "محمود" في تصريحات لـ"الدستور"، إن وزارة الزراعة تتابع يوميا تقارير منظمة الصحة العالمية للحيوان لمنح الموافقات الاستيرادية للحوم ومتابعتها، وفي حالة ظهور أي أمراض يتم وقف الاستيراد فورا، مشيرا إلى أن الحيوانات تأتي عبر المراكب إن كانت غير سليمة لا يسمح بدخولها ويتم حجرها لمدة 40 يوما يتخللها تحصين ضد الأمراض الوبائية كالجلد العقدي والحمى القلاعية، وفي حالة التأكد من خلوها من الأمراض يُسمح بدخولها البلاد.

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