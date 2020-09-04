حملة نظافة مكبرة بحي ثان المحلة

نفذ حي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس الحي، حملة نظافة مكبرة بجميع الشوارع بنطاق الحى بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.واستهدفت الحملة كنس ورفع الأتربة بجانب أعمال النظافة اليومية ورفع جميع نقاط تجميع القمامة وتفريغ ونظافة وتطهير صناديق القمامة بنطاق الحى، حيث شملت العديد من مناطق الحى"الجمهورية وسكة زفتى والعلو وطلعت حرب وحديقة بلازا وكوم الفرن والليثي وميدان الشون وميدان الششتاوى وأبو زهرة ونعمان الأعصر نادى الشرطة وشارع البحر وطلعت حرب وشارع جمال عبدالناصر".يأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة لتكثيف حملات النظافة للعمل على تقديم أفضل الخدمات وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.