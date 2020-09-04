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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة نظافة مكبرة بحي ثان المحلة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:41 م
حملة نظافة
حملة نظافة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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نفذ حي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس الحي، حملة نظافة مكبرة بجميع الشوارع بنطاق الحى بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

واستهدفت الحملة كنس ورفع الأتربة بجانب أعمال النظافة اليومية ورفع جميع نقاط تجميع القمامة وتفريغ ونظافة وتطهير صناديق القمامة بنطاق الحى، حيث شملت العديد من مناطق الحى"الجمهورية وسكة زفتى والعلو وطلعت حرب وحديقة بلازا وكوم الفرن والليثي وميدان الشون وميدان الششتاوى وأبو زهرة ونعمان الأعصر نادى الشرطة وشارع البحر وطلعت حرب وشارع جمال عبدالناصر".

يأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة لتكثيف حملات النظافة للعمل على تقديم أفضل الخدمات وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
حملة نظافة
حملة نظافة

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