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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

10 مليارات جنيه قيمة صفقات استحواذ الصندوق السيادى على الأصول الحكومية غير المستغلة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:42 م
الصندوق السيادى المصرى
الصندوق السيادى المصرى
أميرة ممدوح
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رفع صندوق مصر السيادى محفظته من الأصول الحكومية غير المستغلة إلى حدود 10 مليارات جنيه خلال أقل من عامين مضيا على تأسيسه، فى أعقاب قرار رئيس الجمهورية أمس الخميس بزوال صفة النفع عن 7 أصول جديدة أبرزها مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية والحزب الوطنى المنقضى.

وفي سياق متصل، ترصد "الدستور" أهم صفقات استحواذ الصندوق السيادى على الأصول الحكومية منذ تأسيسه:

- يسعى الصندوق السيادى المصرى إلى الاستحواذ على 30% من محطات الطاقة التي تنفذها شركة سيمينز في البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة.

- يعتزم الصندوق الاستحواذ على حصة لا تقل عن 76 %من رأسمال بنك الاستثمار العربي، معظمها عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك.

- كما يعتزم الصندوق ضم أرض المعارض بمدينة نصر وأرض تابعة لمكتبة الاسكندرية إلى محفظته من خلال مساهمة لبنك الاستثمار القومي بعد نقل ملكيتهما إليه مقابل إسقاط ديون مستحقة على جهات حكومية.

- كما أبرم الصندوق برتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، لإعادة استغلال شركات القطاع والتى تتنوع ما بين أصول جاهزة للاستثمار وأخرى تحتاج لتطوير، مع التركيز على شركات الصناعات الدوائية والغذائية ذات الأولوية.

- مؤخرًا، صدر قرار جمهورى بإزالة صفة النفع العام عن 7 من أملاك الدولة وهى: أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 12.8 ألف متر مربع، أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية بمساحة 19.3 ألف متر مربع، وأرض تابعة للحزب الوطني المنحل بجوار المتحف المصري، أراضي ومباني تابعة للقرية الكونية في السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر، وأرض حديقة الحيوان بطنطا.

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