الأجهزة المعنية تستجيب لطلبات السيدة المسنة بعد توجيهات السيسى (صور وفيديو)

فى استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجهت الأجهزة المعنية إلى منزل السيدة المسنة التي تصادف وجودها أثناء جولة الرئيس السيسي بمنطقة شرق القاهرة لتقديم العلاج اللازم لحالتها.وكان فيديو تم تداوله على نطاق واسع، رصد لقاء الرئيس السيسى بسيدة مسنة تعاني من مرض السكر والقلب والضغط، أثناء سيره بالطريق؛ حيث توقف موكبه للاستماع لشكوى السيدة.وقالت السيدة مخاطبة الرئيس السيسي: "أنا تعبانة بالقلب والسكر والضغط، وكل شوية أروح المستشفى يقولوا كورونا ويمشوني، وأنا والمصحف منتخباك".