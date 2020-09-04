ضبط الطبيب النفسى المتهم بالتحرش بمريضاته فى طنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأطباء النفسيين عقب تداول منشور بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا قام بالتحرش بهن لفظيًا وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب وإيهامهن بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسى.وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق.. حيث أمكن تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه.