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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ذا لانسيت»: تجارب لقاح كورونا الروسى تؤكد نجاحه فى إنتاج أجسام مضادة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:39 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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ذكرت مجلة «ذا لانسيت» الطبية، اليوم، أن دراسة أولية للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد «سبوتنيك-في» أكدت سلامته وفعاليته في إنتاج أجسام مضادة للفيروس.

ووفقًا للمجلة، فقد أكدت نتائج الدراسات السريرية للمرحلتين الأولى والثانية للقاح، والتي أعلن عنها الصندوق الروسي للاستثمارات ومركز «جامالي» للوبائيات، نجاح اللقاح الروسي في تكوين أجسام مضادة للفيروس لدى 100 بالمئة من المشاركين، وبلغ عددهم 76 متطوعًا، دون أن يتسبب بأي مضاعفات أو آثار خطيرة، حسبما أفادت شبكة «يورونيوز» عبر موقعها الإلكتروني.

لكن خبراء أكدوا أن هذه النتائج لا تثبت ما إذا كان لقاح «سبوتنيك- في» الذي أنتجه معهد «جامالي» للوبائيات والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، قادر على الوقاية من الإصابة بالفيروس، وهو ما ستعمل الدراسات القادمة على التحقق منه.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 11 أغسطس الماضي، نجاح بلاده في تطوير أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه يوفّر مناعة مستدامة من الإصابة بـ(كوفيد-19).

وفي الأسابيع الأخيرة، أعرب علماء أجانب عن قلقهم حيال سرعة تطوير مثل هذا اللقاح، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى احترام الخطوط التوجيهية والإرشادات الواضحة فيما يخص تطوير هذا النوع من المنتجات.

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