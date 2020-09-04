إبراهيم البريدي: أطمح باستخدام فن «المرج خيط» في التعليم والموضة

استحدث الفنان إبراهيم البريدي فن "المرج خيط" بالصدفة، وانتقل بهذه التجربة الجديدة في الرسم بالأقمشة والخيوط لمساحة أرحب، وبعد أن كان يرسم من قبل بالفرشاة والألوان الزيتية والمائية، أصبح يفتش عن أقمشة محلية بألوان نابضة وقريبة من الروح الشعبية؛ لينتج لوحات تحكي حكايات البيئة المحلية والموروث الشعبي المصري.قال إبراهيم البريدي لـ"الدستور": "في عام 2005 كنت أسكن بمنطقة المرج ووجدت سيدة تبيع قصاقيص قماش بألوان مبهرة، اشتريت 2 كيلو بـ5 جنيهات، ميزانية زهيدة لكنها قلبت حياتي رأسًا على عقب، في البداية كنت أرسم الاسكتشات على ورق ثم أنفذها على القماش، لكن بعد فترة استغنيت عن الاسكتش، وبدأت في رسم القماش مثل أي فنان يضرب باللون والفرشاة على اللوحة ويتداعى فنيا ليخلق عمله الفني".وأضاف: "أقمت معرضي الأول في ساقية الصاوي ولم أكن أفكر في تسمية ما أقوم به حتى سألتنى إحدى الحاضرات عن هذا النوع من الفن فقلت بتلقائية وضحك مرج خيط، مرج لأنها المنطقة التي كنت أسكن فيها وبدأت فيها هذه التجربة وخيط لأن هذا الفن يعتمد على الخيوط والأقمشة، وبعدها جرى تسمية هذا النوع من الفن في الصحف بفن المرج خيط".سألنا الفنان البريدي إن كان هذا الفن تطور عن فن الخيامية أو هناك مشتركات ما بين الفنين، نفى ذلك وقال: "الخيامية لا تعتمد على الإبداع الجديد، هي اسطمبات معروفة ويجري نسخها سواء زخارف نباتية أو زخارف فرعونية، لكن فن المرج خيط مليء بالإبداع والأفكار الجديدة صحيح اعتمدت في عدة لوحات على مشاهد وحكايات شعبية لكنها بلمسة إبداعية ذاتية".وتابع البريدي: "فن المرج خيط سهل ممتنع وصعوبته في كيفية اختيار الألوان بطريقة تلقائية ومحببة، أنا اعمد إظهار الطفولة والتلقائية والقرب من الروح الشعبية في اللوحات، وقمت بتدريب أكثر من 3000 فرد بين عامل وطالب وأساتذة جامعيين بكليات الفنون الجميلة، وتعرضت أعمالي للنسخ، لكن النسخ فاشل لأن اختيار الألوان شيء ذاتي كما أن تعبيرات شخصيات فن المرج خيط ليست سهلة".اقتنى المجلس القومي للأمومة والطفولة لوحات الفنان البريدي لما فيها من طفولة، ويبدو أن تاريخ الفنان في الرسم الكاريكاتيري ألقى بظلاله الواضحة على صياغاته في فن المرج خيط، قائلا: "صحيح هناك مسحة كاريكاتيرية في رسوماتي بالمرج خيط، بها خفة دم وحيوية وطفولة وسخرية حتى يشعر المتلقى أنه جزء من اللوحة وليس غريبا عنها".في رحلة البحث عن الأقمشة والألوان النابضة التي يقوم بها الفنان البريدي، يندفع بعفوية نحو الأقمشة الاستثنائية ويقبل على طلبها بلا حرج، وهو ما وضعه ذات مرة في أحد المواقف الطريفة، حيث قال: "في إحدى المرات وجدت الفنان عبد الوهاب عبدالمحسن يرتدي قميصا بلون تركوازي لافت، والقماش ملمسه محبب بشكل استثنائي، فعبرت له عن إعجابي بقميصه، بعدها بثلاث ساعات وجدت عبدالوهاب عبدالمحسن يحضر لي قميصه كهدية، قال لي أنا أعلم أنك لن ترتديه وستستخدمه في لوحاتك، وبالفعل أنتجت من هذا القميص 6 لوحات منها لوحة بائع العرق سوس وبورتريه له، ولوحات لبنات شعبيات".أنتج الفنان إبراهيم البريدي عملا ملحميا لليلة الكبيرة بفن المرج خيط 70 لوحة حتى الآن ومن الممكن أن تصل لـ 2000 لوحة جميعها مستلهمة من أوبريت الليلة الكبيرة: "زرت مسرح العرائس ذات مرة ووجدت العرائس محفوظة داخل صناديق زجاجية ومغبرة بطبقات متعددة من التراب، حزنت على هذا المشهد ووجدت نفسي أرسم اللوحة الأولى لعرائس الليلة الكبيرة وتوالت اللوحات حتى افتتح معرضًا لهم، وقتها سألني فنان عرائس الليلة الكبيرة ناجي شاكر عن عدم استئذاني منه كي يستلهم من الاوبريت لوحات فدعوته لزيارة المعرض وبعد حضوره أنبهر وسامحني وشجعني ".لوحات المرج خيط الخاصة بالفنان البريدي تحولت لرسوم مصورة بأربع كتب للأطفال وهو ما جعل الفنان يفكر في إمكانية استخدام هذا الفن في عدة مجالات منها التعليم والموضة، قائلا: "من الممكن تطبيق المرج خيط على فساتين وجلابيب ببصمة مصرية تراثية، بدلا من الرسوم المطبوعة لميكي ماوس والشخصيات البعيدة عن هويتنا، شغل الهاند ميد بالمرج خيط سيحقق نجاحًا كبيرًا، لكن لا توجد جهة أو مؤسسة تدعم استخدامه في التعليم بالمدارس أو في مجال الموضة والأزياء".