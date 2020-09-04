إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 26.3 مليون

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة لفيروس كورونا المستجد 26 مليونا و333573 حالة على مستوى العالم اعتبارا من اليوم في الساعة 1231 بالتوقيت العالمي الموحد، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وتسبب المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في وفاة 869306 أشخاص.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وكولومبيا وجنوب إفريقيا والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة.