قبل طرح «أنا بابا».. حميد الشاعرى يكشف سر غيابه عن الساحة الغنائية

يستعد الفنان حميد الشاعري لطرح أحدث ألبوماته الغنائية الجديدة "أنا بابا" بعد غياب دام نحو 14 عاما منذ طرح آخر ألبوماته "روح السمارة".وكشف الشاعري في تصريح لـ"الدستور" عن أن سبب غيابه طوال السنوات الماضية، لأنه لا يحب الاستعجال في تقديم أي عمل غنائي.كما أكد: "السنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في المزيكا، وظهرت مواهب كثيرة على الساحة، وبالتالي كان يجب معرفة طبيعة السوق الغنائية قبل خوض المنافسة".