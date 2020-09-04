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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف»: لا مخالفات فى جمعة اليوم ورواد المساجد يظهرون وعيًا كبيرًا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:50 م
المساجد
المساجد
أميرة العناني
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أكدت وزارة الأوقاف أنه لا توجد مخالفات اليوم في الجمعة الثانية بعد قرار عودة الصلاة، بعد تعليق استمر قرابة 5 أشهر.

وقالت «الأوقاف»: «المصلون أظهروا وعيًا كبيرًا، ورواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، ومن أهمها الوضوء في المنزل وإحضار السجادة الخاصة وارتداء الكمامات والتباعد والمسافات الآمنة وعدم المصافحة والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة».

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها، التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها في الفتح، مؤكدة أنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.
المساجد
المساجد

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