«الصحة العالمية»: لقاح كورونا لن يتوفر قبل منتصف العام المقبل

أعلنت الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن لقاح كورونا لن يتوفر على نطاق عالمي قبل منتصف العام المقبل.وخلال الفترة الماضية، علقت منظمة الصحة العالمية بحذر على إعلان روسيا، التوصل للقاح ضد وباء كوفيد-19، مذكّرةً بأن "المرحلة التي تسبق الترخيص" والترخيص للقاح يخضعان لآليات "صارمة".وقال المتحدث باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: "نحن على تواصل وثيق مع السلطات الروسية والمحادثات تتواصل. المرحلة التي تسبق الترخيص لأي لقاح تمرّ عبر آليات صارمة"، وذلك ردًا على سؤال عن إعلان الرئيس الروسي توصل بلاده لـ"أول لقاح" ضد فيروس كورونا المستجدّ.