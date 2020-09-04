روسيا تؤكد التزامها بالقانون الدولي عند إجراء تدريبات عسكرية بشرق المتوسط

أكدت السفارة الروسية في اليونان، اليوم الجمعة، أن روسيا تجري تدريبات عسكرية في منطقة شرق البحر المتوسط في التزام صارم بالقانون الدولي.وذكرت السفارة الروسية بأثينا، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقعها التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "إن روسيا تجري تدريبات عسكرية بانتظام في شرق البحر الأبيض المتوسط وتقوم بذلك دائمًا بما يتفق بدقة مع القانون الدولي".وأوضح البيان أنه عندما يتم إجراء تدريب بحري، يتم إخطار خدمة تحذير الملاحة العالمية، ويتم استخدام إجراء ثنائي بين أثينا وموسكو عندما يحين موعد تمرين جوي، كما وصف الأمر بأنه "عملية روتينية"، مُشددًا على أنه: "ما زال غير واضح ما الذي يقلق المعلقين الخبثاء حيال ذلك".