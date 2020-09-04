بيان هام من الأكاديمية المهنية للمعلمين بخصوص الترقيات

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلللتدريب عن بعد.مين، بيانا، مع قرب الانتهاء من تدريب المستهدفين للبرنامج الرقمي للترقي للعام 2020 من خلال منصة المعلموأوضح البيان أنه نظرا لظهور بعض المشكلات في الآونة الأخيرة في نظام دفع فوري لذا فقد تقرر تسهيلا وتخفيفا على أعضاء هيئة التعليم ونظرا لقلة عددهم اتباع الآتي:1- توريد المبلغ المحدد بفرع الأكاديمية بإيصال مالي للمعلمين الذين تعذر عليهم الدفع بنظام فوري.2- أخذ صورة من إيصال فوري بعد الإطلاع على الأصل بمعرفتكم للسادة المعلمين الذين دفعوا بنظام فوري ولم يتم ظهور أسمائهم على القاعدة نظرا لوجود مشكلة تحول دون ظهور الاسم.3- يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار المعلمين بمحافظتكم مع التأكيد أن هذا خاص بالبرنامج الرقمي للترقي فقط، وموافاة الأكاديمية بكشوف مجموعه بالأسماء مع ذكر الملاحظات قرين كل اسم حتى يتسنى استكمال الإجراءات اللازمة لطبع شهادات الصلاحية.