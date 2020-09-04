رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة: قانون التصالح فى مخالفات البناء يصب فى مصلحة المواطن

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:03 م
الدكتورة هالة سيد
الدكتورة هالة سيد حسن
إسلام نصير
طباعة
طالبت الدكتورة هالة سيد حسن، عضو مجلس النواب، المواطنين الذين لديهم عقارات أو وحدات سكنية مخالفة بسرعة التقدم بطلبات للتصالح قبل انتهاء مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، والتي ستنتهي يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري.

وقالت النائبة هالة سيد حسن، إن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس قانونا لجمع الأموال، ولكنه قانون يستهدف تقنين الأوضاع للمواطنين وتصحيح وضع خاطئ، وبالتالي هو قانون يصب في الصالح العام للوطن والمواطن، ويستهدف حماية الثروة العقارية للمواطنين.

وأكدت عضو مجلس النواب ضرورة تنفيذ تكليفات وتوجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي بشكل صارم وحازم لمخالفات البناء، وأن تتم الإزالة الفورية للمخالفات من المهد، مشددة على أن هذا الملف أصبح أولوية لدى الدولة ويمثل تحديا كبيرا، والقضاء على مخالفات البناء يفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأشارت إلى ضرورة منع التعديات على الأراضي الزراعية، حتى لا يؤثر ذلك على الأمن الغذائي والإضرار بالاقتصاد، بسبب تآكل الرقعة الزراعية.

يعد القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام الشارع خلال الفترة الأخيرة، وحرص المشرع على أن يكون هذا القانون مؤقتا، حيث يطبق لفترة زمنية محددة، وذلك حتى لا يكون ذريعة فيما بعد للمخالفة بحجة أن القانون قائم وسيتم التصالح، ووفقا للتشريع 30 سبتمبر آخر موعد لتطبيق القانون، لكن التشريع منح رئيس مجلس الوزراء، الحق فى مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر لمرة واحدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حديث رضوى الشربيني عنه.. 5 فوائد لاستخدام الفازلين

«حب مجاني».. تفاصيل توزيع طائرة لـ«الحشيش» في وسط تل أبيب

كارتيرون: فاجأت «بيراميدز» بتكتيك مختلف.. و«شيكابالا» أفضل قائد

هارب من 300 سنة سجن.. مقتل «خط الصعيد» في سوهاج

الصور

image description

كواليس «قعدة رجالة» لـ خالد سليم.. وموعد انطلاقه (صور)

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين أحترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

الأكثر قراءة

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

رواية أخرى.. مصدر بالجبلاية يفضح وليد العطار في أزمة سرقة الكؤوس

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

صبحي الجيار.. أديب زارته هند رستم وشادية ورقصة له تحية كاريوكا

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

عقد قرانهما على جمعة.. زفاف الإعلامية نيرة خالد والنقيب عمرو إمام

الكشف عن لون شعر يزيد خطر الإصابة بالسرطان

5 نصائح لتجنب الإصابة بسرطان القولون

العسل قد يقي من السرطان

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

غدًا.. «بين السما والبيت» ضمن فعاليات المسرح التجريبى

فرقة طلائع الأنفوشى للفنون الشعبية على مسرح ثقافة مطروح

رسالة ماجستير فى «آداب سوهاج» حول شعر فولاذ عبدالله الأنور

«شرم الشيخ للفنون الشعبية» تشارك بسباق الهجن التنشيطي