السيسي يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة.. ويوجه بعلاج سيدة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة في شرق القاهرة شملت المواقع الانشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.ووجه الرئيس السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية، وحرص على التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين.والتقي الرئيس بإحدى المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع واستمع إلى طلبها للعلاج موجهًا جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيًا وفق أرقى البروتوكلات العلاجية.