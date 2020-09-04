البرازيل تعلن إجراء المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح كورونا

أعلن المعهد التكنولوجي لولاية بارانا البرازيلية، اليوم الجمعة، أنه يخطط لإجراء المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح "سبوتنيك V" الروسي في بداية العام المقبل.وعبر مطلع الشهر الماضي، قال مسئولون برازيليون إنهم يمكنهم البدء في صنع لقاحات لفيروس كورونا كوفيد- 19، التي طورها باحثون بريطانيون وصينيون، في غضون عام، يقول الخبراء إن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن ضعف المدة، مما يجعل البرازيل تعتمد على الواردات لإبطاء ثاني أسوأ تفشٍ في العالم، وفقا لما ذكره موقع CNN الإخبارى.وقال الموقع: "إذا كانت المؤسسات الطبية في البرازيل تعاني من نقص التمويل، وغير قادرة على تحقيق أهدافها الطموحة، فسيكون ذلك بمثابة عدم قدرة الحكومة فى السيطرة على الفيروس، كما أنها ستترك البرازيل عرضة لتدافع عالمى محموم لإمدادات اللقاحات"، موضحا أن بعض مرشحى اللقاحات الأكثر تطورًا لفيروس كورونا، بما في ذلك لقاح استرازينكيا بالشراكة مع جامعة أكسفورد، وشركة سينوفاك الصينية، يخضع لتجارب سريرية كبيرة في البرازيل.