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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 3176 مواطنا بالمجان في القوافل العلاجية بأسوان

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:29 م
القوافل العلاجية
القوافل العلاجية بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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استأنفت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي مدير المديرية، وإشراف الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية، أعمال القوافل العلاجية من جديد، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وتم تنظيم قافلة طبية للكشف المجاني، في قرية بنبان بمركز دراو والعتمور المستجد بمركز كوم امبو، واستمرت لمدة يومين في كل قرية منها. 

وأسفرت أعمال القافلة عن إجراء الكشف الطبي على عدد (3176) مواطنا، وضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية، وعقد الندوات التي تساهم بدورها في توعية الأهالي.

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