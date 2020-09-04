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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وجيه عزيز: غيرتى على أعمال صلاح جاهين وراء «وإيه العمل»

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:01 م
الفنان وجيه عزيز
الفنان وجيه عزيز
محمد مجدي
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عبر الفنان وجيه عزيز عن سعادته الكبيرة للعودة مرة أخرى للغناء من بوابة "وإيه العمل"، والتي قام بطرحها مؤخرًا على قناته بموقع "يوتيوب".

وقال "عزيز" لـ"الدستور"، إنه من عشاق ومحبي الراحل صلاح جاهين، ويغير على أعماله كثيرًا، وهو ما جعله يفكر في تقديمها بالشكل الذي يناسبه ويليق بقامة كبيرة في حجم صلاح جاهين.

وأشار إلى أن الأغنية بمثابة مزج بين عدة رباعيات تم اختيارها بعناية وبأشكال ملائمة لبعضها، وتم تسجيلها في حوالي شهر تقريبًا.

وعن سبب الغياب الذي امتد لسنوات طويلة على الساحة الغنائية، رد قائلًا: "أنا لا أعرف جيدًا كيفية تسويق ألحاني وأعمالي عمومًا، فأنا لا أستطيع ولا أعلم صراحة كيفية إرسال ألحاني للمطربين مثلما يحدث الآن عبر الواتسآب وخلافه، فلم يكن هذا النظام قديمًا ما نفعله".

واستكمل: "كما أن الأحداث منذ آخر أعمالي بـ2007 كانت سريعة في البلد وهو ما عطلني كثيرًا إلى أن استطعت العودة مرة أخرى، كما أنه الآن لا يوجد أي شركة إنتاج تذكر. ففي الماضي كان هناك أكثر من 40 شركة أغانٍ عكس الآن، ومع ذلك فكنت أعمل على أغاني صلاح جاهين لتقديمها".

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