«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديسة روزاليا.. تعرف على قصتها
الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:53 م
مونيكا جرجس- ماريان رسميطباعة
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم الجمعة، بعيد القديسة روزاليا شفيعة الأوبئة، إذ روى الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني، سيرتها قائلًا: ولدت روزاليا عام 1130م، بمدينة پاليرمو بمملكة صقلية، والدها فهو اللورد “سينيبالدي” أمير روزيس وكويسكوينا، قرِّرت تكريس حياتها للصلاة والتأمل والعشق الإلهي.
وتابع: آنذاك حدث أن ذهب الملك روچيه الثاني للصيد بمنطقة مونتي پلّجرينو، وبرفقته بعض الأمراء، فهاجمه أسد بشراسة، إلا أن أميرًا شابًا يُدعىَ الكونت “بلدوين” دافع عن الملك بشجاعة واستطاع إنقاذ حياته من هجمة الأسد، روچيه الثاني المدين بحياته لبلدوين عرض على الأخير أن يطلب ما يشاء ولن يردّ طلبه، فطلب إليه أن يأمر بزواجه من روزاليا إبنة الأمير سينيبالدي.
وتابع: رفضت روزاليا عرض الكونت بلدوين، وذهبت إلى مجلس المملكة أمام جميع الامراء تحمل في يدها شعرها الذي قامت بقصّه مُعربةً عن قرارها بالتكريس لله، لجأت الفتاة بعد ذلك إلى دير الراهبات الباسيليات بپاليرمو، لكنها لم تجد سلامها هناك، لمحاولة إثنائها عن التكريس الرهباني، كانت نتيجة ذلك أن فرّت روزاليا من الدير لتختفي بكهف.
مستكملًا: بحثت عنها العائلة لسنوات دون جدوى، فقد عاشت حوالي إثنا عشر عامًا في كهف بجبل كويسكوينا، ثم انتقلت لكهف آخر بمونتي پلّجرينو، وخلال تلك الفترة عاشت في حياة الخفاء المُكرَّس لله بإمانة الحواس والتقشف والإرتقاء لحرية النفس من سجن الجس، حتى توفيت في كهفها وحيدة لا يؤنسها إلا الحضور الإلهي حوالي عام 1166م عن عمر السادسة والثلاثين.
وتابع: آنذاك حدث أن ذهب الملك روچيه الثاني للصيد بمنطقة مونتي پلّجرينو، وبرفقته بعض الأمراء، فهاجمه أسد بشراسة، إلا أن أميرًا شابًا يُدعىَ الكونت “بلدوين” دافع عن الملك بشجاعة واستطاع إنقاذ حياته من هجمة الأسد، روچيه الثاني المدين بحياته لبلدوين عرض على الأخير أن يطلب ما يشاء ولن يردّ طلبه، فطلب إليه أن يأمر بزواجه من روزاليا إبنة الأمير سينيبالدي.
وتابع: رفضت روزاليا عرض الكونت بلدوين، وذهبت إلى مجلس المملكة أمام جميع الامراء تحمل في يدها شعرها الذي قامت بقصّه مُعربةً عن قرارها بالتكريس لله، لجأت الفتاة بعد ذلك إلى دير الراهبات الباسيليات بپاليرمو، لكنها لم تجد سلامها هناك، لمحاولة إثنائها عن التكريس الرهباني، كانت نتيجة ذلك أن فرّت روزاليا من الدير لتختفي بكهف.
مستكملًا: بحثت عنها العائلة لسنوات دون جدوى، فقد عاشت حوالي إثنا عشر عامًا في كهف بجبل كويسكوينا، ثم انتقلت لكهف آخر بمونتي پلّجرينو، وخلال تلك الفترة عاشت في حياة الخفاء المُكرَّس لله بإمانة الحواس والتقشف والإرتقاء لحرية النفس من سجن الجس، حتى توفيت في كهفها وحيدة لا يؤنسها إلا الحضور الإلهي حوالي عام 1166م عن عمر السادسة والثلاثين.