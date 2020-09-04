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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديسة روزاليا.. تعرف على قصتها

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:53 م
الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية
مونيكا جرجس- ماريان رسمي
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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم الجمعة، بعيد القديسة روزاليا شفيعة الأوبئة، إذ روى الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني، سيرتها قائلًا: ولدت روزاليا عام 1130م، بمدينة پاليرمو بمملكة صقلية، والدها فهو اللورد “سينيبالدي” أمير روزيس وكويسكوينا، قرِّرت تكريس حياتها للصلاة والتأمل والعشق الإلهي.

وتابع: آنذاك حدث أن ذهب الملك روچيه الثاني للصيد بمنطقة مونتي پلّجرينو، وبرفقته بعض الأمراء، فهاجمه أسد بشراسة، إلا أن أميرًا شابًا يُدعىَ الكونت “بلدوين” دافع عن الملك بشجاعة واستطاع إنقاذ حياته من هجمة الأسد، روچيه الثاني المدين بحياته لبلدوين عرض على الأخير أن يطلب ما يشاء ولن يردّ طلبه، فطلب إليه أن يأمر بزواجه من روزاليا إبنة الأمير سينيبالدي.

وتابع: رفضت روزاليا عرض الكونت بلدوين، وذهبت إلى مجلس المملكة أمام جميع الامراء تحمل في يدها شعرها الذي قامت بقصّه مُعربةً عن قرارها بالتكريس لله، لجأت الفتاة بعد ذلك إلى دير الراهبات الباسيليات بپاليرمو، لكنها لم تجد سلامها هناك، لمحاولة إثنائها عن التكريس الرهباني، كانت نتيجة ذلك أن فرّت روزاليا من الدير لتختفي بكهف.

مستكملًا: بحثت عنها العائلة لسنوات دون جدوى، فقد عاشت حوالي إثنا عشر عامًا في كهف بجبل كويسكوينا، ثم انتقلت لكهف آخر بمونتي پلّجرينو، وخلال تلك الفترة عاشت في حياة الخفاء المُكرَّس لله بإمانة الحواس والتقشف والإرتقاء لحرية النفس من سجن الجس، حتى توفيت في كهفها وحيدة لا يؤنسها إلا الحضور الإلهي حوالي عام 1166م عن عمر السادسة والثلاثين.

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