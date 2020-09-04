لعنة حكيم تطارد مقدمي المهرجانات

يغرد حكيم في منطقة فنية خاصة عبر ما يزيد من ربع قرن صنع خلال هذه الفترة نجومية لم تتحقق لأي مطرب شعبي، طور الموسيقى الشعبية، قدم دويتوهات مع نجوم عالميين، وجود في أكبر المهرجانات،لكنه قرر أن يقتحم عالم المهرجانات الغنائية وقرر مزجها بالأغنية الشعبية بشكل جديد من خلال أغنية ( صحاب اونطه).والأغنية شكل جديد في اللحن التصوير كما أن حكيم يقدم خلالها رقص وأداء استعراضي، وكأنه شاب في العشرينات، ولذلك حققت الأغنية في الساعات الأولى لطرحها ما يزيد عن 700 ألف مشاهدة.ويحسب لحكيم أنه يستطيع أن ينجح في أي شكل غنائي لأنه يمتلك في الأساس الصوت القوي الذي يؤهله لأن يفعل أي شيء.وأخيرًا أصبح لدينا مهرجانات تسمع وتشاهد بشكل جديد بعيد عن الإسفاف والأصوات التي أزعجتنا أذاننا ووجود حكيم في هذه المنطقة خطر كبير على مقدمي المهرجانات لأنهم لن يستطيعوا أن يقفوا أمام فنان بحجم حكيم ".