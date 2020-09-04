فرقة طلائع الأنفوشى للفنون الشعبية على مسرح ثقافة مطروح

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة عروضها الفنية لبرنامج صيف 2020 بفرع مطروح، حيث قدمت فرقة طلائع الأنفوشى للفنون الشعبية على مسرح قصر ثقافة مطروح، مساء أمس الخميس، عرضها الأول بقيادة مدرب الفرقة الفنان ياسر عثمان، مجموعة مميزة من الرقصات منها "أرض مصر، ليل الإسكندرية، العصاية، يا أبوالعباس" وغيرها من الرقصات، حضر الحفل عددًا من رواد قصر الثقافة وجمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور.واستمرارا لأنشطة الأون لاين، بثّ الفرع أمسية شعرية لنادى الأدب العام، قدمتها الشاعرة رحاب لطفى والشاعر محمد سليمان، ألقى من خلالها مجموعة مميزة من القصائد للشاعرين، كما أقيمت ورشة طى الورق للفنانة منى شاكر، نفذت من خلالها على جزئين، الأول طريقة عمل مروحة على شكل بطيخ، والثانى تضمن مراحل طى الورق لتشكيل أرنب جميل للأطفال.