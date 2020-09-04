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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«من يراقبه ويديره؟».. أهم 7 أسئلة عن أول صندوق سيادي مصري

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:54 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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أيام قليلة تفصلنا عن إتمام العام الثانى على تأسيس مصر أول صندوق سيادى لإدارة الأصول الحكومية غير المستغلة، لينجح خلال فترة وجيزة فى الاستحواذ على أصول حكومية تقترب قيمتها من 10 مليار جنيه، إلى جانب تأسيس عدد من الصناديق الفرعية فى مختلف القطاعات الواعدة، وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن الصندوق المصرى:

1- ما هو صندوق مصر السيادى؟ وما الهدف من إنشائه؟

تأسس أول صندوق سيادى مصري خلال عام 2018 بعد إقرار مجلس الوزراء قانون إنشاء الصندوق رقم 177 لسنة 2018، ثم صدور النظام الأساسي للصندوق فى فبراير 2019، واختيار مديره التنفيذي في أكتوبر من نفس العام.

2- ما هي موارد الصندوق السيادي؟

يبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، فيما يبلغ رأسماله المصدر 5 مليار جنيه، بجانب الأصول التى تنقل إليه.

يحق للصندوق تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، إما من خلال بيع وتأجير واستئجار والانتفاع بالأصول، تأسيس الشركات أو الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة داخل أو خارج البلاد.

3- ما هو العائد من إنشاء الصندوق السيادي على المواطن؟

حماية حقوق الأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة أصول الدولة. وتوفير فرص عمل وتقليل معدل البطالة نتيجة إطلاق مشروعات استثمارية جديدة. وتحسين قيمة العملة الوطنية وإتاحة خدمات أرقى فى المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات العامة.

4- من يدير الصندوق السيادي؟

تشغل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للصندوق.
وأيمن سليمان المدير التنفيذي
وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
وممثل عن كل من الوزارات المعنية بشؤون التخطيط والمالية والاستثمار.

5- ما هي الجهات التي تراقب أداء الصندوق؟

للصندوق موازنة مستقلة ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

6- هل توجد صناديق فرعية لصندوق مصر السيادي؟

تم تأسيس ست صناديق فرعية مملوكة بالكامل للصندوق السيادي وهى: صندوق فرعى للمرافق والبنية الأساسية، صندوق فرعى للسياحة، صندوق فرعى للاستثمار العقاري، وصندوق لتطوير الآثار، وصندوق للخدمات الصحية والدوائية، وصندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي.

7- ما هو التنصيف العالمى لصندوق مصر السيادي؟

يمثل صندوق مصر السيادى المركز 40 بين أكبر 89 صندوق سيادى عالميًا.

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