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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بشرة خير.. «فايزر» تقدم نتائج لقاح كورونا أول أكتوبر

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:29 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
إسلام جمال
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أكدت شركة "فايزر" أنه قد تكون لديها نتائج من المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح فيروس كورونا المتاحة في وقت مبكر من أكتوبر.

وقال الرئيس التنفيذي "ألبرت بورلا" وفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني، إن 23 ألف متطوع تم تسجيلهم في تجربة المرحلة الثالثة، التي بدأت في يوليو.

وأوضحت شركة الأدوية التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، أنه إذا أظهرت البيانات أن اللقاح آمن وفعال، فسوف تقدم طلبًا للحصول على الموافقة، جنبًا إلى جنب مع شريكها الألماني BioNTech، على الفور.

ونفى البيت الأبيض بشدة أن أي شخص من إدارة ترامب يمارس ضغوطًا سياسية على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للموافقة على لقاح.

وأصدرت الشركة بيانات من تجربتها المبكرة، والتي شملت 45 شخصًا تلقوا إما جرعة منخفضة أو متوسطة أو عالية من اللقاح في جرعتين أو دواء وهمي.

وأعطى المتطوعون جرعة منخفضة أو متوسطة ليس فقط أجسامًا مضادة للفيروس ولكن على وجه التحديد تحييد الأجسام المضادة، مما يعني أنها تمنع الفيروس من إصابة الخلايا البشرية.

وأظهرت النتائج أن مستويات الأجسام المضادة المعادلة كانت بين 1.8 و2.8 مرة أكبر من تلك التي شوهدت في المرضى المتعافين.

وتقول شركة "فايزر" إنها تخطط لتوفير 100 مليون جرعة بنهاية عام 2020 ونحو 1.3 مليار جرعة بنهاية عام 2021.

وقال الدكتور أنتوني فوسي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، إنه من الممكن أن يكون اللقاح جاهزًا بحلول نهاية أكتوبر، لكنه لا يعتمد عليه.

يأتي ذلك في الوقت الذي طلبت فيه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الولايات الاستعداد لتوزيع لقاح في أقرب وقت في نوفمبر، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني إنه لا يوجد ضغط سياسي على إدارة الغذاء والدواء للموافقة بسرعة على التطعيم ضد فيروس كورونا.

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