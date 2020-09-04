بائع خضار حاصل على ٩٨٪ بالثانوية العامة؜: «نفسى فى منحة طب»

قال محمد إبراهيم، طالب ثانوية عامة وحاصل على مجموع ٩٨.٣٪، إنه يعمل بائعا للخضار ويعاني من مشاكل اجتماعية كبيرة بسبب انفصال والديه، لكنه استطاع أن يكمل طريق تفوقه وقرر أثناء دراسته أن يساعد والدته في مصروف المنزل، فكان يعمل بائعا للخضار تارة وفي محل كشري أخرى، وهو الآن يعمل ميكانيكي في ورشة.وناشد «محمد» في تصريحات لـ«الدستور» المسئولين عن الجامعات الخاصة والأهلية منحة لدراسة الطب البشري، مضيفا أنه يحلم بتخصص القلب وأن يصبح جراح قلب مشهورا مثل الدكتور مجدي يعقوب، مؤكدا أنه مر بظروف صعبة وقاسية ويريد أن يفرح.