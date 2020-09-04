بريطانيا تدافع عن رئيس الوزراء الأسترالي السابق

رد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على الانتقادات الموجهة إلى رئيس الوزراء الأسترالي السابق توني أبوت، عن آرائه حول المثلية الجنسية والتي أفادت التقارير أنه يتماشى مع وظيفة تروج للتجارة البريطانية، بالقول إن أستراليا دولة ليبرالية وانتخبته من قبل.أثار أبوت، الذي قاد أستراليا في الفترة من 2013 إلى 2015، انتقادات من بعض السياسيين المعارضين البريطانيين ووسائل الإعلام بسبب آرائه حول المثلية الجنسية والنوع الاجتماعي بعد تقارير أنه كان من المقرر تعيينه في مجلس التجارة البريطاني.وأبلغ جونسون المراسلين عندما سئل عن الانتقادات وما إذا كان سيحصل على وظيفة "هذا هو الرجل الذي انتخب من قبل شعب دولة أستراليا الديمقراطية الليبرالية العظيمة".