بعد قرصنة المشاهير.. مبادرة شبابية لحماية الحسابات الإلكترونية

أطلق عدد من الشباب مبادرة توعوية تهدف إلى القضاء على القرصنة الإلكترونية من خلال بث فيديوهات على مواقع "يوتيوب وفيسبوك وإنستجرام" للحفاظ على الحسابات الشخصية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.وقال مؤسس المبادرة ورائد الأعمال علي عثمان: تعرّض الأسبوع الماضي 15 فنانا وإعلاميا ولاعب كرة قدم من المشاهير للقرصنة الإلكترونية وسرقة حساباتهم الشخصية الإلكترونية، وكلهم بنفس الطريقة، حيث يتم إرسال إيميل على بريدهم الإلكتروني برسالة تأكيد للرقم السري الخاص بحسابهم الشخصي على السوشيال ميديا ثم يتم سرقة الحساب الخاص بهم، وهذا الأمر أصبح مصدر إزعاج وكارثي ما يستلزم تضافر الجهود من أجل القضاء على هذه الظاهرة.وأضاف: بدأت مع مجموعة من الزملاء المتخصصين في مواجهة القرصنة الإلكترونية التحضير لفيديو توعوي سيتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لتعريف رواد السوشيال ميديا بكيفية حدوث القرصنة الإلكترونية وسرقة الحسابات الشخصية وكيفية التفرقة بين بريد إلكتروني حقيقي وبريد إلكتروني للقرصنة، وكذلك تحسين درجات الأمان لكل شخص على السوشيال ميديا.وتابع عثمان: قمنا بالفعل بمساعدة عدد من المشاهير على استرجاع حساباتهم المسروقة وكان آخرهم حساب الإعلامية مفيدة شيحة على موقع الصور الشهير إنستجرام، وتعد هذه الحملة هي جزء من سلسلة حملات توعوية سنقوم بإطلاقها إيمانا منا بأن دور السوشيال ميديا لا يقتصر على الترفيه فحسب بل لا بد وأن يؤثر في المجتمع بالتوعية والإرشاد، مؤكدا أن الفيديو سيتم نشره خلال أيام.