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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيويورك تايمز: الاقتصاد الأمريكي يضيف 1.4 مليون وظيفة في أغسطس

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:36 م
الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي
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أظهر التقرير الشهري، الصادر عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، أن اقتصاد البلاد أضاف 1.371 مليون وظيفة في القطاعات غير الزراعية في شهر أغسطس الماضي، في ظل استمرار التعافي التدريجي لسوق العمل في الاقتصاد الأكبر في العالم، بعد الأضرار الشديدة التي لحقت به جراء وباء فيروس كورونا.

وأظهر التقرير، الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن وظائف القطاع الخاص قد ارتفعت بـ 1.027 مليون وظيفة، وهو رقم يبلغ أكثر من ضعف تقديرات شركة (أي دي بي) لمعالجة الرواتب التي صدرت مؤخرا.

كما انخفض معدل البطالة بشكل أكبر من المتوقع، ووصل إلى 8.4 بالمائة، في هبوط واضح ومشجع من 10.2 بالمائة في الشهر السابق، كما ارتفعت مشاركة البالغين في القوى العاملة من 61.4 بالمائة إلى 61.7 بالمائة.

وانخفض عدد الأشخاص الذين تم تسريحهم بشكل مؤقت بمقدار 3.1 مليون في أغسطس ليصل إلى 6.2 مليون، وهو رقم بعيد كل البعد عن رقم أبريل البالغ 18.1 مليون وظيفة.

وتراجع عدد الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم بمقدار 534 ألفا ليصل إلى 3.4 مليون، وذكر المكتب في تقريره أن هذا المقياس قد ارتفع بمقدار 2.1 مليون شخص منذ فبراير.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعملون لساعات مخفضة بسبب الظروف الاقتصادية انخفض بمقدار 871 ألفًا الشهر الماضي، إلى 7.6 مليون شخص، ولكن لا يزال هذا الرقم مرتفعًا بشكل كبير مقارنة برقم فبراير البالغ 3.3 مليون.

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