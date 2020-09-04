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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كواليس «قعدة رجالة» لـ خالد سليم.. وموعد انطلاقه (صور)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:30 م
خالد سليم
خالد سليم
محمد قدري
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أعلن النجم خالد سليم عن انطلاق برنامجه الجديد "قعدة رجالة" بجزئه الثالث، يوم السبت 26 سبتمبر الجاري على شبكة OSN، ومن المقرر أن يستضيف البرنامج مجموعة متنوعة من كبار نجوم الوطن العربي خلال الحلقات.

ونشر "سليم" مجموعة صور من كواليس تصوير البرنامج الجديد بلبنان رفقة الفنان اللبناني نيقولا معوض والفنان السوري قيس الشيخ نجيب وأظهرت الصور مدى التجانس فيما بينهم خلال العمل في البرنامج الذي أخرجه هيثم عزو.

ومن المقرر أن يكون الموسم الجديد من البرنامج مختلفا تماما عن الموسمين السابقين، حيث سيستفيد البرنامج من المناظر الخلابة للبنان، كما صور طاقم العمل البرنامج في ديكور حديث في منزل من خلال أكثر من غرفة داخلية وخارجية سيتم تبادل الحوار بهم.

وعلى صعيد آخر يواصل النجم خالد سليم تصوير مشاهده في مسلسل "جمال الحريم" مع النجمة نور وعدد كبير من النجوم بقيادة المخرجة منال الصيفي للعرض خلال الموسم الشتوي الجديد.

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