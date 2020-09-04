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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل العثور على جثة شاب مشنوقا بقنا: كرر مشهد شقيقه منذ سنوات

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:38 م
انتحار
انتحار
قنا: إسلام البكري
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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تفاصيل غموض العثور على جثة شاب بها آثار خنق في الرقبة، وذلك بقرية حجازة التابعة لمركز قوص جنوبي محافظة قنا.

وقال مصدر أمني بمديرية الأمن في تصريحات لـ"الدستور" إن تحريات مباحث قنا توصلت لتفاصيل جديدة في واقعة انتحار شاب شنقا داخل منزله في قرية حجازة بمركز قوص.

وأضاف المصدر الأمني أن الشاب كان يعاني من حالة نفسية سيئة دفعته للانتحار، لافتا إلى أن النيابة عاينت الجثة، وحرر محضر بالواقعة، مشيرا إلى أن شقيقه شنق نفسه أيضا منذ سنوات، لافتًا إلى أن الأهالي كشفوا الحادث، بعدما فاحت رائحة الجثة من منزل الضحية.

كان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى "ع.م" بها آثار خنق بالرقبة، داخل منزله بقرية حجازة قبلي. حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

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