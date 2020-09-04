محمد القصبي يكتب: معي وحدي كان نجيب محفوظ.. صِداميا!!

في ذكرى رحيله الرابعة عشرة يتصدر مركز الذاكرة لقائي الشائك معه منذ 20 عاما.. وحين طرقتُ بابه حينها بحثًا عن إجابات حاسمة لأسئلة تحيرني بدت حقول الأمل بدواخلي في حالة تصحر إلا من قليل من التفاؤل..عن شيخ الرواية العربية نجيب محفوظ الذي أفجعنا برحيله في الثلاثين من أغسطس عام 2006 حديثيولقد أمضيت بصحبة كاتبنا العظيم أكثر من نصف قرن قارئا منتشيًا بكل سطر كتب.. لكن ذلك لم يقمع سؤالًا دومًا يؤرقني: لماذا شيخ الرواية العربية ليس صداميًا كما الآخرين؟! كان هذا حال عباس العقاد الذي زج في السجن تسعة أشهر بتهمة العيب في الذات الملكية حين صاح في مجلس النواب خلال جلسة خُصصت لمناقشة سعي الملك فؤاد لتعديل الدستور: "إن هذا المجلس مستعد لأن يسحق أكبر رأس فى البلاد فى سبيل صيانة الدستور وحمايته".وكان هذا أيضا حال طه حسين وتوفيق الحكيم ويوسف إدريس.. كُثرٌ من العمالقة كانت لهم مواقف عامة اتسمت أحيانا بالحدة..بالطبع.. في العديد من أعماله.. ميرامار.. ثرثرة على النيل.. أولاد حارتنا وغيرها ثمة انتقاد خفي.. وأحيانا جلي للنظام السياسي.. بل وللعقيدة الدينية.. لماذا لم يواكبها ويتوازى معها في حياته العامة مواقف سياسية حازمة أو حتى في الأمور الأخرى الاجتماعية والثقافية؟لماذا لم يكن نجيب محفوظ صداميا؟! وبالطبع ليس عوارًا أن يكون المثقف صداميًا.. بل ربما من الحتمي أن يكون صداميًا في مواجهة خطوط إنتاج سلطة لا تنتج إلا الفساد !مع هبوب أعاصير وليمة لأعشاب البحر.. تلك الرواية التي أصدرها الروائي السوري حيدر حيدر عام 1983 وأعادت هيئة قصور الثقافة نشرها عام 2000 ليصنع "المؤمنون" من صفحاتها سجادة حمراء تشق عليها خيولهم الطريق نحو عرش مصر وهم يجندلون بسيوفهم حيدر حيدر وإبراهيم أصلان وفاروق حسني وأتباعهم من الكفار.. حينها توجهت إلى قائد المجاهدين عادل حسين أمين عام حزب العمل.. محاولا فك لوغاريتمات تلك الغزوة.. والتي تم خلالها تجييش الأزهر. شيوخه وطلابه.. الآلاف منهم خرجوا في مظاهرات عارمة لنصرة الدين معبئين بصيحات د. محمد عباس عبر مانشيتات جريدة الشعب: "الجهاد يا مؤمنين الجهاد!" ونحمد الله أنه كان موسم امتحانات نهاية العام.. وإلا أصبح الآلاف مئات الآلاف الغاضبين من محتوى رواية لم يقرأ غالبيتهم الساحقة سطرا واحدا منها !!" في تغريدة له نشرت في مارس الماضي قال محمد عباس المقيم في تركيا" لو سألتموني عن أرجى عمل لي - لدخول الجنة -عند الله يوم القيامة لأجبتكم أنه موقفي في قضية الوليمة، فبحق جلال وجهه وعظيم سلطانه كان فيما أرجو خالصا لله ولم يكن فيه شيء لدنيا ولا لطائفة، ولو عاد بي الزمن ألف مرة لأعدت موقفي المضللون والمضللين ما يزالون يخطئون الموقف بحساباتهم الدنيئة"!جلست مع عادل حسين أكثر من ساعة.. فلم أسمع منه سوى الصراخ.. وأتذكر أنه قال لي في غضب عارم: لو سب أحدهم أمك.. هل ستسكت؟ لن تسكت.. فكيف نطالب بالصمت إزاء من يسب الله؟!!أدركت من خلال حواري معه أن المأرب يتجاوز مجرد مصادرة الرواية أو سجن إبراهيم أصلان أو حتى إقالة فاروق حسني!! هي غزوة مقصدها -ربما - فتح الاتحادية !!!بعدها بأيام قلائل.. طرقت باب شيخنا نجيب محفوظ.. وليس لدي الكثير من الأمل.. وقد عهدناه "وكما نوهت في مستهل سطوري غير صدامي" أن يمنحني إجابة شافية: من المدان في هذا المشهد الدموي؟" 40 من متظاهري طلاب الأزهر أصيبوا بجروح خلال مصادماتهم مع الأمن"....فإذا بكاتبنا العظيم يباغتني بإجابة واضحة بريئة من "الدبلوماسية" أو التهرب من المواجهة.. حيث رفض بحزم كل محاولات فرض الرقابة على الإبداع.. وشدد على أن يترك الأمر لأربابه الثلاثة: المبدع، الناقد، القارئ.. فإن أجاد الكاتب لاقى استحسانًا في كتابات الناقد واستقبال القاريء.. فإن لم يُجدِ وابتذل.. فقد ينصرف عنه القاريء وهذه أسوأ عقوبة يمكن أن تحل بمبدع!!!............بعد عدة أيام من نشر الحوار في جريدة السياسي المصري في 18 يونيو عام 2000 قال لي سكرتيره الحاج صبري: الأستاذ مبسوط من الحوار ووصفه بأنه قطعة أدبية !