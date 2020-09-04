مصرع طالب أثناء الاستحمام في النيل ببني سويف

لقى طالب مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، أثناء السباحة، بمياه نهر النيل، بدائرة مركز ناصر، شمال بني سويف، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ بغرق شاب أثناء قيامه بالسباحة، بمياه نهر النيل، عند معدية "الشناوية" بدائرة مركز ناصر، وتم توجيه قوات الإنقاذ النهري للانتقال إلى مكان الواقعة.وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى "محمود ا.م" 17 سنة، طالب ثانوي، وتم نقلها لمستشفى ناصر المركزي، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، لاستصدار تصاريح الدفن.