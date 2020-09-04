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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع طالب أثناء الاستحمام في النيل ببني سويف

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:40 م
مصرع طالب
مصرع طالب
بنى سويف - محمد حفيظ
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لقى طالب مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، أثناء السباحة، بمياه نهر النيل، بدائرة مركز ناصر، شمال بني سويف، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ بغرق شاب أثناء قيامه بالسباحة، بمياه نهر النيل، عند معدية "الشناوية" بدائرة مركز ناصر، وتم توجيه قوات الإنقاذ النهري للانتقال إلى مكان الواقعة.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى "محمود ا.م" 17 سنة، طالب ثانوي، وتم نقلها لمستشفى ناصر المركزي، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، لاستصدار تصاريح الدفن.

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