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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس تبدأ قبول دفعة جديدة من الطلاب

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:23 م
الكلية الإكليريكية
الكلية الإكليريكية
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بدأت كلية اللاهوت القبطية الأرثوذكسية الإكليريكية بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، إجراءات قبول دفعة جديدة من الراغبين في الدراسة بنظامي النهاري والمسائي، للعام الدراسي 2020- 2021 للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية.

ومن المقرر -وفق بيان للكاتدرائية اليوم الجمعة- أن يستمر قبول طلبات الطلاب الجدد، حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، ويتم التقديم إلكترونيا، إلى جانب التقديم بشكل المباشر بمقر الكلية بالكاتدرائية.

وفي سياق متصل، بدأ معهد الرعاية والتربية اعتبارًا من اليوم الأول من سبتمبر الجاري قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2020 2021 بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وفروعه بالإيبارشيات، ويستمر القبول حتى 15 أكتوبر المقبل.

ويقبل المعهد خريجي الجامعات فقط من الآباء الكهنة والخدام والخادمات للحصول على درجة الدبلومة في أحد التخصصات التالية: الرعاية الكنسية، الكتاب المقدس، الحياة الكنسية، الإرشاد الروحي، الإرشاد النفسي، الإرشاد الأسري، الموارد البشرية، رعاية الطفولة، رعاية المسنين.

كما يتيح لخريجيه فرصة الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، وللمعهد 38 فرعا داخل مصر (للدراسة بنظام الانتساب) و18 فرعًا خارج مصر للدراسة بنظام "online" إلى جانب الفرع الرئيسي الذي يعمل بنظام الانتظام.

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