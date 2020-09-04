داليا مصطفى عشيقة أحمد رزق بـ«فى يوم وليلة»

تعاقدت الفنانة داليا مصطفى رسميًا خلال الأيام الماضية على المشاركة في بطولة مسلسل "في يوم وليلة" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد رزق، والمقرر عرضه خلال الموسم الشتوي.وقالت "داليا" في تصريح لـ"الدستور" إنها تعاقدت على المشاركة في بطولة العمل خلال الفترة الماضية بعدما أعجبت بالسيناريو الذي يتضمن أحداث شيقة في إطار اجتماعي، مشيرة إلى أنها تجسد خلال العمل دور عشيقة أحمد رزق وتحدث العديد من المفارقات والمفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، متمنية أن العمل ينال إعجاب الجمهور.المسلسل بطولة أحمد رزق، أيتن عامر، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، محمد مهران، حسني شتا، محمد جمعة، ولاء الشرف، وتجري الشركة التعاقد مع باقي أبطال العمل، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.