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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركة بريطانية تبدأ التجارب السريرية للقاح أكسفورد المضاد لكورونا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:15 م
لقاح أكسفورد
لقاح أكسفورد
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أعلنت شركة أدوية بريطانية شهيرة، اليوم الجمعة، أنها بدأت التجارب السريرية على لقاحها المحتمل لفيروس كورونا المستجد في اليابان، في الوقت الذي تخطط الشركة لبدء طرح اللقاح في البلد الآسيوي خلال الربع الأول من العام المقبل.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن (أسترازينيكا)، فإن الاختبارات على اللقاح -الذي تطوّره جامعة (أكسفورد) البريطانية ويحمل اسم (إيه.زد.دي.1222)- ستُجرى في عدة منشآت باليابان، وتستهدف نحو 250 شخصا من سن 18 عاما فما فوق.

كانت الشركة قد اتفقت، الشهر الماضي، مع الحكومة اليابانية على توفير 120 مليون جرعة من اللقاح، تخطط لإتاحة 30 مليون منهم في الفترة بين يناير ومارس من العام المقبل.

وتُجري (أسترازينيكا) تجارب سريرية مشابهة للقاح في في بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة.

واتفقت اليابان أيضا على استلام كميات من لقاح مضاد لفيروس (كورونا)، بنهاية يونيو المقبل، من شركة الأدوية الأمريكية العملاقة (فايزر)، وشريكتها الألمانية (بيونتيك).

وسُجّلت حتى اليوم أكثر من 1300 وفاة و70 ألف إصابة بالفيروس التاجي في اليابان، منذ بدء تفشيه في البلاد، أوائل العام الجاري.

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