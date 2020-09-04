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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس أوروبا يجدد دعواته للإفراج الفوري عن «عثمان كافالا»

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:31 م
عثمان كافالا
عثمان كافالا
أبوزيد على
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كرر مجلس أوروبا اليوم الجمعة، مطالبه بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا، ذلك بعد قرار نهائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يدين تركيا بسبب هذا الاعتقال الذي يهدف إلى إسكاته.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن لجنة وزراء مجلس أوروبا حثت تركيا على ضمان الإفراج الفوري عن رجل الأعمال، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

يذكر أن كافالا تم اعتقاله في 2017 في إسطنبول، وتم سجنه للاشتباه بأنه حاول قلب نظام الحكم لدعمه الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013.

فيما رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2019، أن احتجازه تم في غياب الوقائع والمعلومات والأدلة، وأن التدابير المتخذة بحقه تهدف إلى إسكات كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان، وطلبت الإفراج عنه فورًا.

في السياق نفسه، برأت المحاكم التركية أخيرًا كافالا وأمرت بالإفراج عنه في فبراير 2020، ولكن قبل أن يغادر السجن حيث كان موقوفًا منذ أكثر من عامين، تم إيداع كافالا في السجن مجددًا في إطار تحقيق آخر يتعلق بمحاولة الانقلاب التي استهدفت إردوغان في يوليو 2016، إضافة إلى مجموعة ثالثة من التهم صدرت ضده في 9 مارس.

وأعلنت لجنة وزراء مجلس أوروبا بالفعل عن نيتها استئناف النظر في هذه القضية خلال الاجتماع القادم المقرر من 29 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر.

وكان مجلس أوروبا قد دعا بالفعل في مايو الماضي إلى الإفراج عن كافالا، مشيرًا إلى أنه، بالإضافة إلى الجوانب القانونية، هو معرض للإصابة بفيروس كورونا.

وأصبح رجل الأعمال كافالا رمزًا لحملة السلطات الأمنية ضد المجتمع المدني في تركيا، خصوصًا منذ محاولة الانقلاب عام 2016 التي تلتها حملة تطهير واسعة النطاق، وأمضى كافالا الذي لم يتم إطلاق سراحه مطلقًا منذ اعتقاله، أكثر من 1050 يومًا في السجن.

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