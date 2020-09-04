الإمارات تسجل 612 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإمارات، اليوم الجمعة، عن تسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية.وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 612 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد 72.766 حالة.كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 490 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 63.158 حالة منذ بداية انتشار الجائحة في البلاد.وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليتوقف بذلك العدد الإجمالي لحالات الوفاة جراء مضاعفات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عند 387 حالة وفاة.