حرارة ورطوبة وأمطار على 4 مناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارًا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة بما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية نهارا، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد ورياح معتدلة.وحول حالة الطقس ليلا، يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، ولطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيزة ورعدية أحيانا 30% تقريبا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 20% على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، مع شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ويتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما تتأثر بقية الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 37 25الإسكندرية 32 25وادى النطرون 35 24طنطا 35 24شبين الكوم 36 25دمنهور 34 24بلطيم 31 24مطروح 30 25السلوم 31 23سيوة 38 23بورسعيد 32 25دمياط 32 25الزقازيق 38 24المنصورة 36 24الإسماعيلية 38 23السويس 37 25العريش 34 23رفح 33 22رأس سدر 37 26نخل 39 22نويبع 40 30طابا 38 25كاترين 35 20الطور 37 28شرم الشيخ 41 31الغردقة 40 30مرسى علم 38 28الفيوم 39 25بنى سويف 39 25المنيا 40 25أسيوط 41 26سوهاج 42 27قنا 43 27الأقصر 45 29أسوان 45 29إدفو 45 28أبوسمبل 42 27الوادى الجديد 46 27شلاتين 40 26أبورماد 39 26حلايب 36 27رأس حدربة 35 28.