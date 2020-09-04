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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حرارة ورطوبة وأمطار على 4 مناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:22 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارًا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة بما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية نهارا، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد ورياح معتدلة.

وحول حالة الطقس ليلا، يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، ولطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيزة ورعدية أحيانا 30% تقريبا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 20% على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، مع شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ويتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما تتأثر بقية الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
الإسكندرية 32 25
وادى النطرون 35 24
طنطا 35 24
شبين الكوم 36 25
دمنهور 34 24
بلطيم 31 24
مطروح 30 25
السلوم 31 23
سيوة 38 23
بورسعيد 32 25
دمياط 32 25
الزقازيق 38 24
المنصورة 36 24
الإسماعيلية 38 23
السويس 37 25
العريش 34 23
رفح 33 22
رأس سدر 37 26
نخل 39 22
نويبع 40 30
طابا 38 25
كاترين 35 20
الطور 37 28
شرم الشيخ 41 31
الغردقة 40 30
مرسى علم 38 28
الفيوم 39 25
بنى سويف 39 25
المنيا 40 25
أسيوط 41 26
سوهاج 42 27
قنا 43 27
الأقصر 45 29
أسوان 45 29
إدفو 45 28
أبوسمبل 42 27
الوادى الجديد 46 27
شلاتين 40 26
أبورماد 39 26
حلايب 36 27
رأس حدربة 35 28.

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