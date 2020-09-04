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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. «بين السما والبيت» ضمن فعاليات المسرح التجريبى

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:55 م
بين السما والبيت
بين السما والبيت
آلاء حسن
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تتواصل فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي لدورته الـ27، بعرض "بين السما والبيت" من إنتاج نوت للرقص المعاصر "فترة جائحة كوفيد 19"، في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت.

العرض أداء كل من: بسنت السيد، نغم صلاح عثمان، نرمين حبيبي، نهى خالد، أحمد وحيد، حازم حيدر، كريم أبوبكر، سالڤاتوري كاتالدو، وتصميم الملابس: آلاء أبوالجود، إسراء الشوربجي، نهى خالد، تصميم الموسيقى: نويل شاتو، وأغاني: يا بدع الورد - أسمهان، كان في فراشة - نيللي، فريق العمل: حسين الشافعي، تصوير ومونتاچ: محمود سالم، تصميم حركة: حازم حيدر بالتعاون مع المجموعة، فكرة وإخراج: حازم حيدر.

وكانت لجنة اختيار عروض مسابقة "مسرح الحظر" قد استقرت على اختيار تسعة عروض من بين 54 عملًا، تقدم صناعها للمسابقة من كل دول العالم للمشاركة ضمن فعاليات الدورة 27 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وتشكلت من الدكتورة أسماء يحيى الطاهر عبدالله، المخرج تامر كرم، الناقدة ليليت فهمي، والفنانين نورا أمين وصفوت الغندور، وانتهت إلى اختيار عملين مصريين هما: "بين السما والبيت" للمخرج حازم حيدر، و"في انتظار الشروق" للمخرج محمد الطايع.

وتقوم فلسفة مسابقة "مسرح الحظر" على تقديم الأعمال التي حاولت تقديم حلول إبداعية في مواجهة تحدي إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي التي اجتاحت العالم بسبب انتشار وباء كورونا.

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