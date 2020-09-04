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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خبير بيئي: الاهتمام بعمال النظافة خطوة لإنجاح عملية التنمية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:07 م
مجدي علام
مجدي علام
أريج الجيار
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قال الخبير البيئي مجدي علام، إن الوزارة فعلت منظومة إدارة المخلفات الجديدة، لأن الاهتمام بعمال النظافة خطوة قوية لإنجاح عملية التنمية التي تقوم بها كل من وزارة البيئة وهيئات النظافة وإدارات المخلفات بكافة المحافظات.

وأضاف الخبير البيئي في تصريحات لـ«الدستور» أنه لكي يتم دمج القطاع غير الرسمي من عمال النظافة وجامعي القمامة بمصر يجب أن يرخص عمله، ويتم التنسيق مع بعض الشركات المختصة بإدارة المخلفات، لكن عند تطبيق الشروط الفنية المطلوبة.

وأوضح «علام» أن الشروط الفنية لعملية الدمج هامة للغاية، ويجب أن تتوافر جميعها رغبة فى تحقيق الهدف المرجو من تلك الخطوة وتتمثل تلك الشروط فى قدرته على إدراة المعدات المختلفة الخاصة بمهنته، ومقدرته على خدمة عدد من المدن والأحياء السكنية.

واختتم علام حديثه: «عامل النظافة يقوم بمهامه من خلال توجيهات وتعليمات من الجهات المختصة داخل الشركات، إضافة إلى وجود بعض الاختلافات المستجدة منها أنه سيتم استخدام وسيله نقل حديثة تابعة للشركة، وسيكون هناك مكان رسمي مخصص لتجميع المخلفات بمحطات وسيطة على مستوى الأحياء ومن ثم يتم نقل تلك المخلفات بواسطة عربات نقل كبيرة إلى الشركات المختصة».

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