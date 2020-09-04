البابا تواضروس يصدر قرارًا بتشكيل مكتب فني له

أصدر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا بتشكيل مكتب فني له.وتضمن قرار البطريرك- بأن يتم تشكيل عضوية المجلس الفني كالأتي:-1- الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ سابق- وأستاذ بكلية الهندسة.2-المهندس شريف عدلي كيرلس رجل أعمال ورئيس شركة بتروهم.3-الدكتور إيهاب فلتاؤس تواضروس رجل أعمال ورئيس شركة فيلوباتير.4-المهندس نعيم كامل إبراهيم رجل أعمال.5- اللواء أمين فؤاد روماني مدير مستشفى القلب بالمجمع الطبي بكوبري القبة.6- المهندس سمير نجيب قزمان - رئيس مجلس إدارة شركة قزمان.7- المستشار وديع حنا ناشد رئيس محكمة الاستئناف.8- المستشار هاني ميلاد مسعد - رئيس محكمة استئناف القاهرة.9-الدكتور جميل بشري حنا - استشاري طب الأسنان.10- هانى كميل معوض - مدير الديوان البطريركي.11- بربارة سليمان - مدير المكتب البابوي للمشروعات.12- وجيه صبحي جادالله- مهندس استشاري للبطريركية.ولفت البابا تواضروس الثاني، في نص قراره البابوي- أن يختص المكتب الفني بإصدار تراخيص بناء الكنائس والمستشفيات والمدارس وأي مباني أخرى تابعة له.وتابع بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية: كما تعمل اللجنة على التقديم على تخصيص الأراضي الجديدة لتلك المشروعات، بالإضافة إلى توفيق أوضاع المباني القديمة التي دون تراخيص، وتقديم دراسات جدوى للمشاريع طبقًا للاحتياج، وتوظيف كوادر لإدارة التراخيص ولإدارة العقود وتسجيل الأراضي.