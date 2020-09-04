«سياحة أسوان»: زيادة حجوزات الفنادق مع تشغيل «الكروزات»

قال أشرف مختار، عضو غرفة شركة السياحة بأسوان، إن نسبة الحجوزات بالفنادق بسيطة، ولم يتم الوصول والتفيذ الفعلي حتى الوقت الحالي، فالعودة مرة أخرى ستحتاج إلى وقت.وأضاف لـ«الدستور»، أنه من المتوقع زيادة نسبة الحجوزات خلال الفترة المقبلة مع استئناف عودة تشغيل الفنادق العائمة أو ما يطلق عليه «الكروزات» بدءًا من أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الاشغال الفعلي سيعود في يناير المقبل.في السياق نفسه، قال خيرى علي، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إن استعدت المنشأت السياحية لاستئناف العودة مرة أخرى واستقبال الزائرين سيتم من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العملاء والحد من تفشي كورونا، ومن أبرزها إجراء أعمال التطهير والتعقيم، وتوفير بوابات للتعقيم، وتوفير معقمات لليدين بمنطقه الاستقبال طول الوقت، وغيرها.