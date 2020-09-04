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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تسجل 822 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:48 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة السعودية،اليوم الجمعة، استمرار انخفاض أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 822 إصابة بعد أن سجلت أمس الخميس 833 إصابة وأمس الأول الأربعاء 816 حالة والثلاثاء 898 إصابة.

وأعلنت الصحة السعودية في بيان لها اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 319141 حالة مؤكدة، بزيادة 822 إصابة عن المسجلة أمس.

وتم تسجيل 1099 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 295063 حالة (92% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 33 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 4015 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 20063 حالة، منها 1484 حالة حرجة.

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