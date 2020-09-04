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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:04 م
تهريب الملابس الجاهزة
تهريب الملابس الجاهزة
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدي الشعراوي، مدير عام الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الأردن على العبارة عمان اشتبه شاهين كمال في الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب ع. ا. ح. مصري الجنسية.

وبالعرض على عمر عبدالنور، مدير إدارة تفتيش الركاب، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته من هشام عمارة ومصطفى الجالي مأموري الحركة فتبين وجود 812 قطعة ملابس جاهزة جديدة مخبأة وملفوفة داخل البطاطين و220 حذاء مخبأة بين طيات الملابس المستعملة بطريقة يصعب الوصول إليها وبلغت قيمة المضبوطات 79 ألفا و110 جنيهات.

قرر مجدي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 29 لعام 2020 وحررهما محمد عبدالقوى ومحمد عبدالخالق.

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